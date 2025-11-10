Злата Огневич удивила, как из-за популярности теряла возлюбленных, и пожаловалась на ревнивых мужчин

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич призналась, что имела непростые отношения, в которых встречала чрезмерную ревность партнеров.

Артистка рассказала, что неоднократно сталкивалась с партнерами, которые не могли справиться с ее популярностью и насыщенным гастрольным графиком. По словам Огневич, один из ее бывших не выдержал внимания, которое певица получала от поклонников, и решил поставить точку в отношениях наиболее оскорбительным способом.

«Была очень сильная ревность у одного из моих парней. Из-за этого он со мной разорвал отношения. Сказал, что не сможет пережить внимание со стороны мужчин в мою сторону, эти цветы, поздние возвращения домой, гастроли. И он разорвал отношения. Сделал это очень некрасиво — по телефону. К тому же он куда-то пропал», — вспомнила певица в шоу «Тур звездами».

Злата добавила, что такая ситуация оставила ее в состоянии непонимания и внутренней боли. Она пыталась выяснить причину такого поступка, ведь не привыкла к внезапному молчанию и равнодушию. Артистка даже призналась, что писала бывшему и звонила ему, чтобы просто получить объяснения.

«Чтобы закрыть этот гештальт, я писала ему, звонила и говорила: «Я уже все поняла. Давай хотя бы поговорим, потому что так не может быть. Ты просто морозишься, молчишь. Это поведение незрелого человека. Это детское поведение». И я от него выбила причину, почему так вот все произошло», — вспомнила Огневич.

Такой опыт, по словам артистки, научил ее не держаться за человека, который не готов к зрелым отношениям и не умеет общаться открыто. Впрочем, подобная ситуация повторилась еще раз. Другой возлюбленный Златы тоже не смог принять ее карьеру и постоянные поездки. Как отмечает певица, мужчина ревновал ее к каждому концерту, что приводило к громким ссорам.

После этих событий Злата сделала для себя важные выводы. Она поняла, что страстные, но токсичные отношения — это не о любви, а о борьбе за власть.

«После этого поняла, что страсть — это, конечно, классно, но когда она происходит вот таким токсичным образом, то это точно не про отношения, которые хочу. Я разорвала эти отношения по своей инициативе», — рассказала Огневич.

Сейчас певица признается, что пока одинока, но не теряет надежды встретить человека, с которым сможет построить крепкие, взрослые и гармоничные отношения. Злата мечтает о мужчине, который бы понимал ее график и принимал ее профессию, не пытаясь ограничивать ее творчество и свободу.

