Злата Огневич удивила признанием о гонорарах судей нацотбора и как голосовала за победителя

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич призналась, какими были гонорары судей Национального отбора на "Евровидение-2026" и как она выбирала победителя.

Артистка в этом году была среди членов жюри нацотбора. Исполнительница помогала выбирать представителя Украины на "Евровидении -2026". Певица на проекте "Тур зірками" говорит, что, конечно же, оценивала вокальные способности. Но, кроме того, Злата Огневич смотрела на выступления финалистов глазами зрительницы и выбирала того, кто близок ее сердцу. Похоже, мнение исполнительницы совпало с конечным голосованием конкурса.

"Очень сложно было сделать выбор, и единственный критерий, кроме вокального суждения, я выбрала сердцем. Это единственный правильный критерий меня как зрительницы, а не только жюри, оценить выступление участника. Мой выбор совпал с репетиционными дублями и главным эфиром. Но все участники очень интересные и харизматичные. Но победитель должен быть только один", - говорит исполнительница.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Кстати, поговаривали, что судьи нацотбора получили гонорары в размере 50 тысяч гривен. Злата Огневич хоть и не вникала в конкретику, но дала понять, что это не так. Артистка говорит, что даже свой образ готовила самостоятельно и вкладывала в это собственные средства.

"Люди, что вы такое придумываете? Я скажу больше: полностью своим луком я занималась сама и вкладывала свои собственные средства", - отметила артистка.

Напомним, на нацотборе на "Евровидение-2026" победила певица LELÉKA. Артистка поедет в Вену с песней Ridnym. Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с текстом и переводом конкурсной композиции исполнительницы.