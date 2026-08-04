Злата Огневич удивила компанией во время отдыха в Ницце: рядом был самый дорогой человек

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич отправилась на отдых во Францию и поделилась атмосферными снимками с Лазурного берега, где проводит время с самым близким человеком.

Артистка ненадолго отложила рабочие дела и выбрала для летнего отпуска солнечную Ниццу. Впрочем, на этот раз рядом с ней не загадочный избранник, а мама. Именно с ней певица прогуливается по узким улочкам города, любуется архитектурой и морскими пейзажами. Фотографиями из путешествия Злата активно делится в своем фотоблоге. Поклонники уже успели засыпать певицу комплиментами и отметить особую атмосферу семейного путешествия.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич с мамой / © instagram.com/zlata.ognevich

Прямо из Франции Огневич также демонстрирует свои модные образы. Для прогулок по побережью она выбрала полосатый топ, белую юбку, широкий черный пояс и плетеную сумку, а также продемонстрировала романтичный топ с цветочным принтом на одно плечо и лаконичное коричневое боди, которое удачно подчеркнуло летний загар.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Особое внимание поклонников привлек необычный аксессуар артистки. Злата дополнила свои образы стильной шляпкой из рафии от украинского бренда, стоимость которой составляет около семи тысяч гривен. Также знаменитость поделилась эффектным селфи в винтажном зеркале, а еще показала один из символов Ниццы — знаменитый синий стул на Английской набережной, который давно стал популярной фотолокацией для туристов.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Архитектурный памятник в Ницце / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Злата Огневич поразила суммой, которую она ежемесячно тратит на жизнь в Киеве и сколько средств уходит на красоту.

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