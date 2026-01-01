Злата Огневич удивила, в какой стране и с кем проведет зимний отпуск: "Попробуем что-то экзотическое"

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась, как праздновала Новый год и как проведет потом зимний отпуск.

Исполнительница, как и многие ее коллеги, в ночь на 31 декабря выбрала работу. Артистка на Новый год работала на западе Украины. А после этого певица отправится в Днепр, о чем она рассказала на проекте "Наодиці з Гламуром".

"Я буду праздновать и работать на западе Украины, а также в Днепре", - поделилась артистка Анне Севастьяновой.



А вот после Нового года у Златы Огневич грандиозные планы. Артистка отправится в зимний отпуск. Компанию певице составит ее двоюродная сестра. Они планируют поехать во Вьетнам. Исполнительница и ее сестра выбрали именно эту страну по тому принципу, что там они еще не были.

"Я планирую поехать в отпуск, и эта мысль меня очень радует. Я планирую поехать с моей двоюродной сестрой Мариной во Вьетнам. Вот такое необычное направление. К тому же, предложила сестра. Сказала, что давай попробуем что-то экзотическое, там, где мы еще ни разу не были", - рассекретила певица.

