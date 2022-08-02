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Злата Огневич упрекнула коллег, которые из-за войны уехали за границу

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Злата Огневич упрекнула коллег, которые из-за войны уехали за границу

Злата Огневич / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Украинская певица Злата Огневич рассказала о своем отношении к звездным коллегам, которые из-за войны в Украине уехали за границу.

Исполнительница Злата Огневич с начала полномасштабного вторжения твердо решила, что не уедет за границу, ведь она  нужна в Украине.

Впрочем, не все украинские знаменитости оставались в стране. Многие уехали за границу. Когда некоторые из них начали возвращаться в Украину и давать концерты, Злата отметила, что "лучше поздно, чем никогда".

К слову, Огневич считает, что артист – это не та профессия, когда можно где-то отсиживаться. Злата говорит, что звезды должны быть рядом с народом и поддерживать его.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я сказала о своей позиции, которая касается всех артистов, которые с начала полномасштабного вторжения уехали из страны, покинули, а сейчас как-то там что-то пытаются делать. Вот так. Я считаю, что артист — это сложная профессия. Это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях. Я считаю, что артист – это тот человек, который с народом", — рассказала Злата в интервью "Музвару".

Сама же Огневич осталась в Украине. Знаменитость активно дает благотворительные концерты для украинцев, а также поддерживает боевой дух защитников, иногда даже в экстремальных условиях. Недавно она показала, как ездила на обстрелянном оккупантами автомобиле давать концерты для ВСУ.

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