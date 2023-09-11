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Злата Огневич устроила импровизированный концерт для раненых военных прямо посреди больницы

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Злата Огневич устроила импровизированный концерт для раненых военных прямо посреди больницы

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка навестила наших защитников во Львове.

Певица Злата Огневич поделилась кадрами трогательной встречи с украинскими защитниками в реабилитационном центре.

Исполнительница приехала во Львов, чтобы навестить наших защитников, которые получили ранения и потеряли конечности во время борьбы с врагом. Артистка не только поддержала бойцов, но и устроила для них импровизированный концерт прямо посреди больницы. Кадрамы Злата поделилась в Instagram-stories.

"Устроила импровизированный концерт для ребят, которые проходят реабилитацию", – рассказала Огневич.

Злата Огневич встретилась с военными / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич встретилась с военными / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Военные были рады увидеть певицу и услышать любимые песни в ее живом исполнении. Несмотря на тяжелые травмы, некоторые из бойцов даже приплясывали под хиты Златы.

Злата Огневич встретилась с военными / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич встретилась с военными / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Такая встреча очень вдохновила исполнительницу. Злата была ошеломлена, насколько сильны духом украинские воины. А также певица подумала о том, что в Украине должно появиться больше центров, где военные могли бы получить необходимую помощь.

"Честь для меня – такие встречи! Я понимаю, насколько мы – сильная нация! Пусть эти трудные времена создадут новое поколение сознательное, сильное, человечное, с прогрессивными ориентирами. Глядя на реабилитационный центр во Львове, пришло в голову – почему в Киеве, столице, такого центра нет? Это вопрос, наверное, к местным властям. Мечтаю, чтобы в Киеве тоже был такой крутой современный центр! Впереди — много работы по восстановлению", — поделилась артистка.

Злата Огневич встретилась с военными / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич встретилась с военными / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Дата публикации
Просмотры
313
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