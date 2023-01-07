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Злата Огневич в белом корсете и джинсах превратила известную песню "Черемшина" в зажигательный хит

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Злата Огневич в белом корсете и джинсах превратила известную песню "Черемшина" в зажигательный хит

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница спела в дуэте с рэп-артистом OTOY.

Певица Злата Огневич представила зажигательный кавер на легендарный романс Дмитрия Гнатюка "Черемшина".

Известная композиция зазвучала совершенно по-новому, ведь в ней несколько изменились строчки и прибавился новый куплет. Обновленную версию песни исполнительница спела в дуэте с рэп-артистом OTOY в эфире новогоднего выпуска программы "Вечер с Еленой Кравец".

На сцене Огневич появилась в белом корсете с черным топом и джинсах-клеш. Смелый образ исполнительницы дополнила прическа с косичками, а также необычные плетеные серьги красного цвета.

Поклонникам такая версия песни пришлась по душе, о чем они написали в комментариях под видео, которым Злата поделилась на своей странице в Instagram.

  • Очень люблю эту песню, а вы ее сделали еще современнее!
  • Оригинально!
  • Как красиво! Очень нравится!
  • Очень хорошо! Интересная версия.

Ранее Дмитрий Монатик также очаровал слушателей своей версией песни "Цвіте терен".

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Дата публикации
Просмотры
1002
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