Злата Огневич в белом платье с корсетом устроила романтический фотосет

Украинская певица Злата Огневич похвасталась результатом фотосессии.
Исполнительница Злата Огневич недавно устраивала романтический фотосет.
Так что знаменитость продолжает делиться снимками, которые ей удалось сделать. На странице в Instagram Злата опубликовала фото, на котором позирует на фоне летних цветов.
Злата для фотосессии выбрала белое длинное платье с корсетом и розовый пиджак. Черные волосы исполнительница распустила и дополнила образ легким макияжем.
В целом у Златы запланировано выступление в Хмельницкой области. Поэтому она приглашает местных посетить ее благотворительный концерт.
"Тур "Світло" продолжается, и я жду вас на концерте сегодня! Каждое выступление – откровение и магия! Вы меня очень сильно вдохновляете", — призналась Злата.
Напомним, недавно Злата Огневич решила похвастаться своей природной красотой. Артистка в ванной комнате смыла декоративную косметику и показала фото, как выглядит и без макияжа.
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