Злата Огневич в белом платье с корсетом устроила романтический фотосет

Исполнительница Злата Огневич недавно устраивала романтический фотосет.

Так что знаменитость продолжает делиться снимками, которые ей удалось сделать. На странице в Instagram Злата опубликовала фото, на котором позирует на фоне летних цветов.

Злата для фотосессии выбрала белое длинное платье с корсетом и розовый пиджак. Черные волосы исполнительница распустила и дополнила образ легким макияжем.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В целом у Златы запланировано выступление в Хмельницкой области. Поэтому она приглашает местных посетить ее благотворительный концерт.

"Тур "Світло" продолжается, и я жду вас на концерте сегодня! Каждое выступление – откровение и магия! Вы меня очень сильно вдохновляете", — призналась Злата.

Напомним, недавно Злата Огневич решила похвастаться своей природной красотой. Артистка в ванной комнате смыла декоративную косметику и показала фото, как выглядит и без макияжа.

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