Злата Огневич в белом платье с высоким разрезом очаровала образом: "Чувствую себя по-особенному"

Исполнительница Злата Огневич похвасталась романтическим образом и дала совет поклонницам.

Знаменитость решила одеть белое платье с цветочным принтом и высоким разрезом и прогуляться по Киеву. Злата призналась, что в таком образе чувствуют себя по-особенному.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"В последнее время очень полюбила платья. В них чувствую себя по-особенному, даже внутри появляется легкость. Лето, запомни меня вот именно такой, а я тебя... Вдыхаю каждую минуту и ловлю поцелуи Солнца", — поделилась артистка.

Кстати, знаменитость также дала совет своим подписчицам. Звезда рассказала девушкам, если они хотят чувствовать себя более женственными и получать много комплиментов, то должны одеть платье.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Чтобы чувствовать себя женственной и получить кучу комплиментов – стоит просто надеть платье", — поделилась звезда.

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