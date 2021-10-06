Злата Огневич в черном боди посветила упругими ягодицами на Почтовой площади

Артистка анонсировала новую видеоработу.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич готовит для поклонников настоящую видеобомбу.

Так, исполнительница анонсировала выход горячего клипа на композицию "Клинок", премьера которого готовит на 8 октября. На странице в Instagram артистка запостила тизер видео и он не смог оставить без внимания фанов знаменитости.

В видео, которое было снято на Почтовой площади, Огневич предстает в черном боди и пальто цвета кэмел. В определенный момент Злата снимает верхнюю одежду, поэтому поклонники смогли разглядеть безупречную фигуру звезды.

"Просто первый ты мне клинок вонзил ... Уже в пятницу премьера на всех цифровых площадках! Безумно волнительно", — поделилась эмоциями артистка.

Фаны отметили, что с нетерпением ждут премьеры клипа, кто-то отметил смелость Златы предстать в таком откровенном виде, а кто-то сравнил новую работу Огневич и ее лук с Тиной Кароль.

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