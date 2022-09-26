Злата Огневич в коротком платье похвасталась загорелыми ножками на отдыхе в Греции

Чтобы перезарядиться и найти силы для дальнейшей работы Злата Огневич отправилась в небольшой отпуск к морю. Для своего отдыха певица выбрала остров Крит в Греции.

Там на берегу Средиземного моря Злата нашла новое излюбленное место в мире. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Здесь так долго правила Османская Империя, что ее дыхание чувствуется повсюду! Хотя и с греческим колоритом. Я видела много старинных городков. И вот теперь есть два любимых! Это Толедо, что в Испании, а теперь — Ханья, о. Крит. Сюда хочется возвращаться, аутентичность восхищает", — поделилась Огневич.

Публикацию исполнительница дополнила фотографией, на которой похвасталась стройными загорелыми ножками в коротеньком платье от украинского бренда.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огневич призналась, что с начала полномасштабной войны в Украине, впервые позволила себе полноценно отдохнуть.

"Отпуск скоро заканчивается, а я только сейчас смогла осознать, насколько он был нужен. Впервые, за семь месяцев непрекращающейся борьбы", — добавила Злата.

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