Злата Огневич в корсете эротично постояла на четвереньках, облокотившись на стул

Артистка приняла участие в откровенной фотосессии.

Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников новой пикантной фотосессией.

Артистка приняла участие в съемках для издания JetSetter. Как рассказала Злата, на эту историю они с командой вдохновились одним из выпусков шоу "Холостячка", где звезда показала перед мужчинами страстный танец в стиле кабаре.

jetsetter.ua

На снимках Огневич предстает в откровенных позах и смелых образах – в тугих корсетах, боди, платье-ночнушке и в роскошной шляпке.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

В интервью Злата рассказала, какой для нее идеальный формат отношений:

"Любовь — это не о болезненных и зависимых отношениях, которые приносят страдания. В первую очередь, это об автономии, когда оба партнера самодостаточны по жизни, в профессии, в своем мировоззрении. И только тогда, когда эти две самодостаточные личности обладают достаточной силой и фундаментом, они могут создавать уникальный союз, который всегда будет в развитии", — отметила артистка.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

jetsetter.ua

Напомним, что Злата Огневич была главной "Холостячкой" второго сезона. В финале певица выбрала бизнесмена Андрея Задворного.

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