Злата Огневич в купальнике похвасталась стройным телом на Занзибаре

Звезда выглядит безупречно.

Певица Злата Огневич, как и большинство звезд украинского шоу-бизнеса, сейчас в отпуске.

Артистка выбрала для отдыха Африку и остановила свой выбор на Занзибаре. Из жаркой страны звезда уже опубликовала первые горячие фото в своем Instagram. На снимках знаменитость хвасталась формами в черном купальнике с застежками. Исполнительница посветила стройным телом.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Интересно, что снимки Злата сделала сама с помощью селфи-палки.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

В посте звезда призналась, что уехать на Занзибар было спонтанным решением. Также она поделилась, что планировала поехать на трехдневное сафари, а также посетить самый высокий стратовулкан в Танзации – Килиманджаро.

"Спущусь к кратеру вулкана (он уже не работает, все ок), увижу древнее африканское племя и многое другое!!! В общем, получается все как-то неожиданно замечательно!" – поделилась она.

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