Злата Огневич в купальнике рассказала о своем курортном романе

Звезда поделилась подробностями своей личной жизни.
Украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич решила ответить на вопросы своих поклонников.
В частности, исполнительницы начали задавать вопросы, которые касаются ее личной жизни. В Instagram-stories у Златы поинтересовались, были ли у нее курортные романы.
Знаменитость решила быть откровенной со своими фанатами и ответила, что были.
"Да! И такой роман перерос в отношения, которые длились более трех лет", — поделилась Злата.
Кстати, отвечая на вопросы, Злата опубликовала фото, на котором изображена в розовом купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул загоревшую фигуру певицы.
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