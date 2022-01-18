Злата Огневич в купальнике рассказала о своем курортном романе

Злата Огневич в купальнике рассказала о своем курортном романе

Звезда поделилась подробностями своей личной жизни.

Украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, исполнительницы начали задавать вопросы, которые касаются ее личной жизни. В Instagram-stories у Златы поинтересовались, были ли у нее курортные романы.

Знаменитость решила быть откровенной со своими фанатами и ответила, что были.

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

"Да! И такой роман перерос в отношения, которые длились более трех лет", — поделилась Злата.

Кстати, отвечая на вопросы, Злата опубликовала фото, на котором изображена в розовом купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул загоревшую фигуру певицы.

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