Злата Огневич в купальнике с пикантными вырезами соблазнительно позировала на фоне океана

Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников довольно пикантным контентом.

Отдых артистки в Таиланде уже закончился. Однако в галерее исполнительницы осталось немало снимков из отпуска, которым она продолжает делиться в своем Instagram.

На этот раз знаменитость показалась в черном сплошном купальнике с пикантными вырезами. Злата соблазнительно позировала на фоне океана и продемонстрировала свою очень стройную фигуру и загорелое тело.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я уже чувствую что-то родное, так много раз бывала в Таиланде, но всякий раз, когда здесь оказываюсь, переполняет радость, будто огонь под кожей разливается. Бескрайнее побережье, джунгли, пальмы, цветы, аромат специй в воздухе, ночной стритфуд. Таиланд врывается в мозг, пропитывает каждую твою клетку и не принимает компромиссов. Или любовь с первого взгляда, или считаешь дни до окончания отдыха", — поделилась мыслями артистка.

Кстати, хотя Злате Огневич сразу не понравилась локация, где она оказалась, но впоследствии шторм успокоился, пляжи стали чистыми, а вода в океане прозрачной.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Као Лак довольно классная локация. Когда шторм утих, вода стала прозрачной, голубой, красивой. Неожиданно, но здесь оказалось чисто, чем-то напомнило уютные поселки на Бали, что-то европейское и полный сабай (тайское "спокойствие")", — отметила певица.

Напомним, недавно Анна Тринчер радовала подписчиков снимками в купальнике. Артистка также показала, как выглядит без фотошопа и фильтров.

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