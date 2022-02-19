Злата Огневич в нижнем белье заговорила о путешествии с "близким и родным человеком"

Злата Огневич в нижнем белье заговорила о путешествии с "близким и родным человеком"

Звезда поделилась планами на весну.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась достаточно провокационными фотографиями.

В своем Instagram исполнительница опубликовала фото, на которых позировала перед камерой в дерзком образе. Злата в черном нижнем белье демонстрировала стройную фигуру.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Впрочем, звезда не только показала свои замечательные формы. Исполнительница также заговорила о планах на весну. В общем, певица хочет посвятить это время на работе.

"Чувствуете, как весна витает в воздухе и будоражат кровь? Я очень жду именно эту весну… Потому что концерты, новый сингл, много красивых, крутых съемок, еще один сингл и новая концертная программа", — поделилась артистка.

Также Злата и заинтриговала поклонников. Она поделилась, что планирует уже этой весной уехать в путешествие вместе с "близким и родным человеком". Однако о ком говорила знаменитость, неизвестно. Злата же заверила, что скоро все расскажет.

Читайте также: