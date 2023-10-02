Злата Огневич в облегающем наряде похвасталась соблазнительными изгибами

Украинская певица Злата Огневич очаровала поклонников своей фигурой.

В своих Instagram-stories исполнительница поделилась кадрами, сделанными во время тренировки по хореографии. Злата показала, как соблазнительно двигается в танце в красном свете.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица извивалась под музыку в облегающем комплекте, состоявшем из лосин и коротенького топа. Спортивный наряд подчеркнул красивые формы и стройную талию Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Как призналась исполнительница, она продолжает тренироваться даже при плохом самочувствии, ведь хороший результат дает незаурядную мотивацию.

"Мотивация — это когда, несмотря на плохое самочувствие, идешь и работаешь, потому что знаешь, какая цель. Именно так и было сегодня", — рассказала певица.

Напомним, на днях Злата Огневич точно ответила хейтерам в новом клипе на песню "Полюбила" — артистка оклеила себя стикерами с образами, которые чаще всего получает в комментариях.

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