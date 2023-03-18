Злата Огневич в образе гадалки провела "обряд" на смерть Путина

Украинская исполнительница Злата Огневич, как и все украинцы, не может дождаться дня, когда российский диктатор уйдет.

Чтобы ускорить наступление этого дня, певица решила провести обряд на смерть Путина. Правда, только шутливый. Забавным видео Злата поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре Огневич в белой рубашке примеряла на голову необычный венок из бисера, взяла в руки свечу и сожгла листик с надписью: "Putin RIP". К ролику исполнительница также добавила веселое озвучивание-мем с нашумевшим диалогом верховинской гадалки Килины.

Поклонников певицы такой "обряд" очень порадовал, о чем они и написали в комментариях: "Хотя бы сработало", "Тот случай, когда все способы хороши!", "Давайте объединимся и все сделаем", "Рассмешили, спасибо за хороший" настроение".

Напомним, ранее Злата Огневич высказалась о своем недавнем конфликте с телеведущей Машей Ефросининой и певицей Олей Поляковой, который возник из-за языкового вопроса.

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