Злата Огневич в платье с глубоким декольте соблазнительно повыгибалась на фоне сена
Артистка снялась в пикантном фотосете.
Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников новыми снимками.
Знаменитость устроила профессиональный фотосет, результатом которого уже поделилась в своем Instagram. Кадры получились довольно пикантными. Артистка позировала перед объективом фотокамеры в черном обтягивающем мини-платье с глубоким декольте. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру звезды и ее пышный бюст.
Кстати, позировала Злата Огневич на фоне сена. Правда, на некоторых кадрах артистка показалась с большими бидонами и демонстрировала свои стройные ножки. Волосы певица распустила, а образ дополнила ковбойками и украшениями.
"Как познакомиться со своей женской силой? Начать жить в проявленности", - по-философски подписала фотографии исполнительница.
