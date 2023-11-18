Злата Огневич в прозрачном комбинезоне засветила бюст и объяснила, почему YouTube заблокировал ее клип

Артистка призналась, что такое произошло впервые в ее карьере.

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала, из-за чего YouTube блокировал первоначальную версию ее клипа на хит "Віддаю".

По словам артистки, такая ситуация произошла впервые в ее карьере. Злата поделилась, что они с режиссером долго думали о концепции видео, исполнительница тщательно изучала хореографию. Однако Огневич подвел комбинезон телесного цвета, в котором она появилась в видео:

"Мы долго готовились, ставили хореографию, продумывали с режиссером идеи, локации и саму видеоработу. Мы выбрали костюм телесного цвета, все было хорошо и довольно эротично, но когда мы включили воду, мой костюм подло начал просвечиваться! Везде! Понимаете... Мы не обратили на это внимание и решили, что в видео обнаженной груди не будет видно, но нет..." – прокомментировала артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Как доказательство своих слов Огневич в Instagram оставила кадры, сделанные на съемочной площадке, где у нее действительно просвечивается грудь.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

За ночь до премьеры клипа на YouTube Огневич вместе с режиссером переделывали видео и зарисовывали обнаженные части тела Златы. В конце концов, видеохостинг работу пропустил.

Напомним, что на днях новый клип также представил рэпер Потап со своей подопечной Katarina. Это первый дуэт Потапа с другой артисткой после распада группы "Потап и Настя".

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