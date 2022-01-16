Злата Огневич в розовом бикини похвасталась загаром и безупречной фигурой

Артистка устроила импровизированный фотосет на белом пляже.

Отпуск украинской певицы, героини шоу "Холостячка-2" Златы Огневич в самом разгаре.

Артистка продолжает отдыхать в Африке, на живописном Занзибаре. Знаменитость уже изрядно загорела, что продемонстрировала на новых соблазнительных снимках. 36-летняя звезда устроила импровизированный фотосет на пляже, где позировала в розовом бикини.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Злата посветила безупречной фигурой и показала временные татуировки на теле.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

В посте Огневич призналась, что во время этого путешествия открыла новое в себе.

"Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе — Акуна Матата. Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает "Ангел", теперь так представляюсь всем на Занзибаре. Ещё много всего нового запомнила и открыла новое в себе, для себя", – написала звезда.

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