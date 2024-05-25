Злата Огневич в слезах рассказала о личной жизни и о чем сожалеет: "Не повторяйте мои ошибки"

Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о своей личной жизни.

Как признается исполнительница, сейчас ей не хватает семейного счастья. Злата поделилась, что в свое время ставила творческие успехи на первое место, именно поэтому ей не удалось построить личную жизнь. И добавляет, что сожалеет о таком прошлом, когда не замечала внимание мужчин рядом.

"У меня своей семьи нет. Где-то уже сейчас появляются такие мысли, что это из-за того, что я положила всю свою жизнь и время на алтарь сцены. И эти слезы не какого-то несчастья или жалости к себе, а это тоска по тому времени, которое уже не вернешь. Возможно, нужно было быть внимательнее к мужчинам, которые были рядом и не зацикливаться настолько на своей карьере, потому что сейчас мне хочется семейного уюта, ребенка… Этого всего у меня нет. Хочется, чтобы моя душа согрелась, но пока не может. А публика и успех – очень кратковременная история", – со слезами призналась Злата в интервью "Говорить Суханов".

Злата Огневич

Поэтому артистка посоветовала всем не концентрироваться исключительно на работе и находить время для себя и любви.

"Не повторяйте моих ошибок, не думайте только о карьере и этих ступенях. Думайте о том, что будет вас согревать вне сцены – обычное человеческое счастье", – подчеркнула артистка.

Напомним, недавно певица Злата Огневич делилась мыслями об усыновлении.

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