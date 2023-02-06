Злата Огневич в соблазнительной фотосессии позировала в бра с перьями и полупрозрачными брюками

Украинская исполнительница Злата Огневич увлекла своих поклонников новым контентом.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами по хорошей фотосессии. На соблазнительных кадрах исполнительница показала стройную фигуру в черном бра, украшенном перьями, и кружевных брюках, сквозь которые виднелись длинные ноги певицы.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Образ Огневич на съемках дополнили утонченные локоны и длинные золотые серьги в виде сердец.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Под соблазнительными кадрами Злата поделилась философскими мыслями и написала, какие принципы пытается придерживаться в жизни.

"Жить здесь и сейчас… Открывать сердце, не прятать эмоций… Давать себе право улыбаться и не осуждать за радость других! Все запланированное – воплощать! Ценить то, что имеешь и стремиться к большему! Найти на себя время: закрыть глаза, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Поблагодарить себя за все, что имеешь, за то, что уже сделано, пройдено и… продолжать идти дальше! Обнимаю каждого всем сердцем", – написала Огневич.

Ранее Злата Огневич рассказала о своем конфликте с соседями, которые живут этажом ниже и пытаются мстить звезде.

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