Злата Огневич в свадебном платье предстала в страстных объятиях певца и спровоцировала слухи о браке

Злата Огневич и Виталий Островский / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич произвела настоящий фурор среди своих поклонников, опубликовав романтические кадры, где предстала в образе невесты.

Звезда появилась в роскошном свадебном платье, шла за руку с мужчиной, держала нежный букет из калл и выглядела абсолютно счастливой. Кадры, которые появились в фотоблоге, мгновенно спровоцировали волну поздравлений. Многие решили, что певица вышла замуж. Пост Златы лишь усилил подозрения: "Спасибо всем, кто был сегодня с нами в этот день".

На кадрах также можно заметить яркую красную машину, многочисленных фотографов и операторов, фиксировавших момент. Образ Огневич дополнили нежный нюдовый макияж и романтические локоны.

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Злата Огневич и Виталий Островский / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич и Виталий Островский

Однако официальных комментариев по поводу замужества звезда не давала. Между тем остальные внимательные поклонники заметили, что ее "женихом" на кадрах стал певец Виталий Островский. Это дало основания предположить, что речь идет все же не о настоящей свадьбе, а о съемках нового клипа дуэта артистов или фотосессии для свадебного агентства. Тем более безымянные пальцы правой руки звезд не украшают никакие обручальные кольца.

К слову, певица до сих пор сохраняет интригу и не открывает все карты сразу. Поэтому, реальная ли это свадьба или пиар нового проекта, поклонники узнают позже. Впрочем, пока же украинские звезды и фаны поздравляют пару и желают им счастья.

Злата Огневич и Виталий Островский

Злата Огневич и Виталий Островский

"Уже не "Холостячка" - Григорий Решетник

"Златусик! Какие вы прекрасные! Поздравляю!" - Ольга Сумская

"Кайф! Как здорово! Поздравляю. Такие красивые!" - Джамала

"Класс! Это супер новость, поздравляю, будьте счастливы" - Анна Саливанчук

Клип снимали или что?

Напомним, недавно ведущий Константин Грубич впервые за долгое время показал свою жену-красавицу.