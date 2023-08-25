Злата Огневич в тесном корсете показала страстные кадры под дождем во время съемок клипа

Певица Злата Огневич очаровала поклонников чувственными кадрами со съемочной площадки.

В своих Instagram-stories звезда показала фотографии, на которых пела прямо под дождем. Злата была одета в обжатый черный кожаный корсет и джинсы. Образ певицы дополнила эффектная прическа с вплетенными украшениями.

Как рассказала Огневич, эти фото были сделаны во время съемок ее нового клипа на дуэтную песню с группой "Без Обмежень" — "Народжені вільними". Правда, кадры под импровизированным дождем так и не вошли в финальную видеоработу.

"За несколько первых дублей под палящим солнцем я успела промокнуть до нитки. Из-за того, что был сбой в работе водонапорной башни и вся вода пролилась на меня. Но кадры под дождем не вошли в финальную версию", — рассказала Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

По словам исполнительницы, вместе с "Без Обмежень" они работали над песней почти год и, наконец, представили ее слушателям.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Народжені вільними" — о силе и мощи украинского народа, о манифесте сильных, независимых и свободных духом людей", — рассказала о премьере Злата.

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