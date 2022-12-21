Злата Огневич в топе и обтягивающих лосинах показала, как держит фигуру в тонусе

Исполнительница показала свою утреннюю тренировку.
В украинской певицы Златы Огневич изрядно стройная фигура. В фотоблоге знаменитость решила рассказать секрет своей стройности.
Знаменитость занимается спортом, что помогает ей держать фигуру в тонусе. В Instagram артистка опубликовала видео, где показала утренние тренировки в спортзале. На кадрах заметно, как Злата в розовых обтягивающих лосинах и топе выполняет упражнения для того, чтобы подтянуть ягодицы и пресс.
"Вчера 50 этажей, а сегодня – тренировка", — отметила Злата.
Исполнительница добавила, что именно спорт помогает ей держать фигуру в тонусе. Однако важно и не забывать о правильном питании
"Спорт в моей жизни занимает важное место", – поделилась Злата.
Напомним, недавно Огневич выпустила новую песню, которая получила название "Я мені бути". Однако придирчивые слушатели заподозрили исполнительницу в плагиате, ведь ее трек походил на хит Билли Айлиш и Khalid под названием "Lovely". Злата прокомментировала упреки о плагиате.
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