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Злата Огневич в ярко-красном костюме очаровала страстной фотосессией

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
533
Время на прочтение
1 мин
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Злата Огневич в ярко-красном костюме очаровала страстной фотосессией

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Звезда поделилась хорошими кадрами.

Певица Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников кадрами из новой фотосессии.

Знаменитость поделилась новыми фотографиями в обольстительном образе. На фото, которыми Злата поделилась на своей странице в Instagram, она позировала в ярком образе. Как написала звезда, эти кадры напоминают ей о том, что, несмотря на войну, жизнь продолжается.

"Эти прекрасные фото как напоминание: жизнь продолжается, во всех ее проявлениях! Творить. Вдохновлять. Жить", — подписала новые фотографии Огневич.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для фотосессии певица выбрала красное бюстье и классический брючный костюм с пиджаком того же цвета, которые дополнила массивным золотым колье. Свой темные вьющиеся локоны звезда оставила распущенными и сделала чудесный макияж.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата выглянула на камеру на сером фоне и показала страстные позы с закрытыми глазами.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Дата публикации
Просмотры
533
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