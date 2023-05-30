Злата Огневич в ярко-красном костюме очаровала страстной фотосессией

Звезда поделилась хорошими кадрами.
Певица Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников кадрами из новой фотосессии.
Знаменитость поделилась новыми фотографиями в обольстительном образе. На фото, которыми Злата поделилась на своей странице в Instagram, она позировала в ярком образе. Как написала звезда, эти кадры напоминают ей о том, что, несмотря на войну, жизнь продолжается.
"Эти прекрасные фото как напоминание: жизнь продолжается, во всех ее проявлениях! Творить. Вдохновлять. Жить", — подписала новые фотографии Огневич.
Для фотосессии певица выбрала красное бюстье и классический брючный костюм с пиджаком того же цвета, которые дополнила массивным золотым колье. Свой темные вьющиеся локоны звезда оставила распущенными и сделала чудесный макияж.
Злата выглянула на камеру на сером фоне и показала страстные позы с закрытыми глазами.
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