Злата Огневич вакцинировалась от COVID-19: "Надеюсь, побочных эффектов не будет"

Артистка уже переболела коронавирусом.
Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич вакцинировалась.
Об этом артистка рассказала в сторис на странице в Instagram. Первую дозу прививки звезда получила сегодня. Правда, какую именно вакцину она выбрала, Злата решила не говорить, чтобы не делать рекламу. Впрочем, артистка уверяет, что благодаря прививке сможет спокойно путешествовать.
"Настал и мой черед привиться. Без этого никуда. Надеюсь, побочных эффектов не будет. Буду рассказывать о своем самочувствии", — поделилась звезда.
Злата добавила, что из побочных эффектов у нее может быть высокая температура, а также болеть рука.
Отметим, исполнительница переболела коронавирусом в прошлом году. Как говорит артистка, болезнь протекала нормально и она сама себе делала уколы.
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