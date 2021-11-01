Злата Огневич вакцинировалась от COVID-19: "Надеюсь, побочных эффектов не будет"

Злата Огневич вакцинировалась от COVID-19: "Надеюсь, побочных эффектов не будет"

Артистка уже переболела коронавирусом.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич вакцинировалась.

Об этом артистка рассказала в сторис на странице в Instagram. Первую дозу прививки звезда получила сегодня. Правда, какую именно вакцину она выбрала, Злата решила не говорить, чтобы не делать рекламу. Впрочем, артистка уверяет, что благодаря прививке сможет спокойно путешествовать.

Злата Огневич вакцинировалась от COVID-19 / instagram.com/zlata.ognevich

"Настал и мой черед привиться. Без этого никуда. Надеюсь, побочных эффектов не будет. Буду рассказывать о своем самочувствии", — поделилась звезда.

Злата добавила, что из побочных эффектов у нее может быть высокая температура, а также болеть рука.

Отметим, исполнительница переболела коронавирусом в прошлом году. Как говорит артистка, болезнь протекала нормально и она сама себе делала уколы.

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