Злата Огневич внезапно отменила концерты и шокировала причиной

Украинская певица Злата Огневич удивила грустными новостями и сообщила об отмене всех запланированных концертов.

Сегодня, 22 декабря, знаменитость в своем фотоблоге откровенно рассказала о том, как попала в руки безответственных лиц. В частности, речь шла о компании, которая организовывала ее концерты в рамках благотворительного тура. По словам Златы, основатель агентства пока не выходит на связь и его местонахождение неизвестно. Более того, он исчез с большой суммой денег, которые планировалось отдать на нужды украинским бойцам.

"Я должна вам сообщить ошеломляющую новость, от которой я не сплю двое суток. Новость глубоко поразила и шокировала меня. Концертная компания, которая организовывала мои концерты, оказалась мошеннической. Ее основатель – Тарас Доненко – мошенник и безответственный человек. Пока его местонахождение неизвестно. В связи с такими обстоятельствами я к большому сожалению вынуждена отменить мои концерты. Кроме меня, пострадали другие артисты. В частности, группа "Скай" и ее лидер Олег Собчук. Мне очень досадно, что средства, которые я планировала задонатить на ВСУ находятся у Тараса Доненко. И он исчез вместе с этими деньгами", – рассказала Огневич.

Злата Огневич столкнулась с мошенниками

Впрочем, знаменитость уверяет, что будет бороться за справедливость до конца. И привлечет мошенника к уголовной ответственности. В настоящее время правоохранители ведут следствие и разыскивают мужчину-преступника.

"Мы привлечем его к уголовной ответственности. Правоохранители уже занимаются этим делом и ведут поиски афериста. Я верю в лучшее. Я верю в людей, которые на стороне правды. Я буду бороться за эту правду", – добавила артистка.

Напомним, несколько месяцев назад певица Надя Дорофеева также столкнулась с безответственностью во время организации шоу. Так, звезда за несколько часов до начала своего сольного концерта в Вене отменила его и объяснила, почему приняла такое решение.

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