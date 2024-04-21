Злата Огневич восхитила фото с мамой-красавицей и призналась, какой важный совет ей дала

Артистка очень похожа на свою маму.
Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников семейным контентом.
В частности, в своем фотоблоге Злата опубликовала серию теплых фото с мамой Галиной, на которую похожа, как две капли воды. Так, на изображениях артистка предстает в объятиях с самым родным человеком и целует его. Довершают их образы изысканные макияжи.
"Мамуля передает всем привет", – написала звезда.
Также певица поделилась ценным советом, который недавно дала маме Галине. В частности, Злата подчеркнула важность времени для себя. И добавила, что стоит постоянно заботиться и делать себя счастливее, ведь счастье могут приносить даже мелочи.
"Сказала маме, чтобы она чаще себя баловала, уделяла внимание, подбирала луки, делала макияж и прическу – находила вдохновение быть женщиной", – восхитила Огневич.
В комментариях под публикацией собралось немало поклонников артистки, которые написали, как похожа дочка с мамой:
- Красотки! Похожие. Такие красивые и теплые фото
- Какие красотки! Мама прекрасно выглядит, как цветочек розы
- У тебя классная мама... Ты на нее похожа
- Великолепная дочь непревзойденной мамы
Напомним, недавно Злату Огневич заподозрили в беременности. Однако впоследствии певица опубликовала красноречивое фото и уже ответила на такие слухи.
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