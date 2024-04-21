Злата Огневич восхитила фото с мамой-красавицей и призналась, какой важный совет ей дала

Артистка очень похожа на свою маму.

Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников семейным контентом.

В частности, в своем фотоблоге Злата опубликовала серию теплых фото с мамой Галиной, на которую похожа, как две капли воды. Так, на изображениях артистка предстает в объятиях с самым родным человеком и целует его. Довершают их образы изысканные макияжи.

"Мамуля передает всем привет", – написала звезда.

Злата Огневич с мамой / Фото: instagram.com/zlataognevich_music

Также певица поделилась ценным советом, который недавно дала маме Галине. В частности, Злата подчеркнула важность времени для себя. И добавила, что стоит постоянно заботиться и делать себя счастливее, ведь счастье могут приносить даже мелочи.

"Сказала маме, чтобы она чаще себя баловала, уделяла внимание, подбирала луки, делала макияж и прическу – находила вдохновение быть женщиной", – восхитила Огневич.

Злата Огневич с мамой / Фото: instagram.com/zlataognevich_music

В комментариях под публикацией собралось немало поклонников артистки, которые написали, как похожа дочка с мамой:

Красотки! Похожие. Такие красивые и теплые фото

Какие красотки! Мама прекрасно выглядит, как цветочек розы

У тебя классная мама... Ты на нее похожа

Великолепная дочь непревзойденной мамы

Напомним, недавно Злату Огневич заподозрили в беременности. Однако впоследствии певица опубликовала красноречивое фото и уже ответила на такие слухи.

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