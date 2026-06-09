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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Злата Огневич восхитила редкими фото с мамой и устроила ей особый день в Киеве

Звезда провела время с родным человеком и порадовала его вкусностями.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Злата Огневич

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников редкими семейными кадрами и показала свою маму во время совместного отдыха.

В фотоблоге артистка поделилась, что решила провести особый день с мамой Галиной. Для семейной встречи они выбрали одно из популярных заведений в Киеве, где насладились общением и приятной атмосферой.

Мама певицы не скрывала хорошего настроения и призналась, что это одно из ее самых любимых заведений. Между тем сама Злата рассказала, что ей приносит особую радость возможность радовать родного человека и осуществлять его маленькие желания.

Злата Огневич с мамой / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич с мамой / © instagram.com/zlata.ognevich

Мама Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Мама Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Мама Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Мама Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

«У нас семейный день. Мы с мамой поменялись местами: сегодня я мама, а мама — моя дочка. Выгуливаю ее. Обожаю делать ее счастливой. Начинаем неделю красиво», — поделилась артистка.

Для выхода мама знаменитости выбрала элегантный образ в светлых оттенках. Она предстала в джинсах, рубашке и нежно-голубом пиджаке, дополнив лук естественным макияжем и улыбкой. На одном из кадров Галина попозировала с бокалом в руках. Сама же Злата сделала ставку на комфортный повседневный стиль и появилась в джинсах и футболке.

Напомним, недавно певица Вера Брежнева также показала свою маму Тамару Галушку. Звезда поздравила родного человека с 74-летием и поделилась ее фото с внуками.

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Дата публикации
Количество просмотров
99
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