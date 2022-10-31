Злата Огневич возмущенно обратилась к украинцам, слушающим российскую музыку: "Как вам не стыдно?"

Певица расстроена тем, что песни россиян занимают топовые позиции в музыкальных чартах.

Украинская исполнительница Злата Огневич возмутилась тем, что украинцы до сих пор продолжают слушать музыку российских исполнителей.

Своим мнением певица поделилась в сторис в Instagram. Она, как и многие пользователи, увидела, что топовые позиции в музыкальных чартах в Украине занимают песни певцов из РФ, которые поддерживают или умалчивают войну.

По мнению Златы, это недопустимо поддерживать россиян после зверств, которые их власть и армия устроили в Украине.

"И после всех жертв, увечий, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой – вы продолжаете слушать русскую музыку? И тем самым спонсировать врага", — написала Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица призналась, что тоже имела любимые песни на русском языке, но сознательно отказалась от прослушивания.

"Как вам не стыдно? Разве у меня нет любимых треков? Но я принципиально их не слушаю, потому что считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", — призвала Злата.

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