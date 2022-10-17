Украинская исполнительница Злата Огневич возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары.

В Instagram-stories знаменитость записала обращение, где прокомментировала это. По словам Златы, артистам покрывают их расходы касательно еды и организации выступления. Впрочем, исполнительница отметила, что нелегкий труд звезд должен оплачиваться. Злата подчеркнула, что артистам тоже нужно за что-то жить.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Кто-то это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее. Как так случилось, что сейчас, во время полномасштабного вторжения, работа и талант, а также нелегкий труд артистов обесценился. Почему организаторы благотворительных мероприятий позволяют себе просить артистов выступать на этих событиях абсолютно бесплатно, не покрывают никаких расходов со стороны артиста. При этом покрывают расходы по еде, звуку, организации. – возмутилась певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огневич объяснила, что имела в виду именно благотворительные мероприятия – вечеринки или тематические вечера. Для военных, подчеркнула Злата, артисты должны выступать бесплатно, что и сейчас делают.

"Я все понимаю, есть очень разные концерты. Например, концерты для военных, где выступаем мы с артистами абсолютно бесплатно. Но речь идет именно о вечеринках, благотворительных вечерах, посольствах. Артисты зарабатывают своим нелегким трудом на свой хлеб", — отметила певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Читайте также: