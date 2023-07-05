Злата Огневич возмутилась поведением соседей, которые заявили на нее в полицию

Украинская певица Злата Огневич рассказала о недоразумениях со своими соседями.

Исполнительница поделилась, что они сейчас делают ремонт. По словам Златы, она часто просыпается от ремонтных звуков. К тому же, соседи часто нарушают режим тишины, установленный законодательством, когда нельзя шуметь. У Златы не возникало бы желания жаловаться. Однако раньше соседи заявляли на артистку в полицию, ведь она пела в квартире, а шум мешал им. Так что Огневич возмутило, что на нее они жаловались, а сами тоже нарушают режим тишины.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Теперь это мой будильник, плейлист, подкаст и т.д. Люди живут жизнью, делают ремонт. Значит, все будет хорошо. Масштаб работ настолько велик, что мне очень хочется посмотреть на результат. И это делают соседи, которые вызвали полицию из-за моего пения, а сейчас сами нарушают график ремонта и шума. Вот такие дела", — возмутилась исполнительница.

Злата Огневич пожаловалась на соседей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Злата Огневич рассказала о ее новом мужчине, который преследует ее. Он приходит к ее дому и выжидает встречи с ней. Более того, мужчина получил номер мобильного певицы. Раньше артистка рассказывала, какие неприятные предложения получает от преследователя.

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