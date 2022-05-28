Злата Огневич впервые объяснила, почему выбрала именно Андрея Задворного на "Холостячке"

Украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич рассказала, общалась ли с победителем проекта Андреем Задворным с начала полномасштабной войны.

По словам Златы Огневич, когда Россия 24 февраля вторглась на всю территорию Украины, Андрей Задворный даже не позвонил ей. Зато делами Златы поинтересовался финалист "Холостячки" Дмитрий Шевченко и участник шоу и друг звезды Макс Тарапата. Об этом исполнительница рассказала в проекте "Как ты?"

Злата говорит, что до конца Задворного, который после окончания шоу ее бросил, не простила. Впрочем, если бы он обратился к ней за помощью во время войны, она бы не отказала:

"Сейчас у меня последняя стадия переживаний после болезненного разрыва. Наверное, еще до конца я не могу сказать, что я простила, но я уже не чувствую такой грусти, жалости и боли, которую я испытывала в начале", — рассказала Огневич.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также она впервые рассказала, почему выбрала в финале "Холостячки" именно Андрея Задворного:

"Меня привлек тогда этот эмоциональный холод. Потому что, в принципе, он меня отталкивал. Если другие ребята проявляли внимание ко мне, хотели понравиться. То Андрей – мне нужно было его завоевывать. И еще, в нем живет такой мальчишка. А у меня, опять же, наверное, из-за моей карьеры, у меня в школе даже не было отношений. Я постоянно была на вокальных конкурсах, постоянно училась, постоянно я была занята – петь, петь, музыка, работать. Это, наверно, вот эта не проработанная история школьных отношений в 11 классе, которых у меня не было с таким парнем, с которым прикольно летать, прыгать, заниматься дайвингом", — объяснила Злата Огневич.

Злата Огневич и Андрей Задворный

Напомним, что в финале "Холостячки-2" Злата Огневич выбрала предпринимателя Андрея Задворного. Однако через полтора месяца мужчина бросил Злату. Андрей на пост-шоу заявил, что понял, что не испытывает чувств к Злате, пришел к ней и просто на пороге сказал о разрыве.

Читайте также: