Злата Огневич впервые рассказала, как после тяжелого разрыва отношений посещала психолога

Это произошло два года назад.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич решила поделиться с фанатами своим опытом.

Звезда рассказала, как она впервые посетила психолога. Это произошло два года назад. Злата тогда переживала тяжелый разрыв отношений с бойфрендом. Когда она поняла, что сама не справится со своими мыслями, решила пойти к специалисту. Впрочем, хорошего психолога удалось найти не сразу.

Злата Огневич призналась, что посещает психолога / instagram.com/zlata.ognevich

"Даже через несколько лет я продолжала искать хорошего психолога. И только недавно я нашла человека, с которым мне комфортно на сеансах. Сейчас после каждого сеанса терапии у меня словно вырастают крылья. Решаются мои запросы и появляется такое легкое и приятное чувство", – поделилась Злата.

Знаменитость считает, что сеансы у психолога очень нужны. Благодаря им можно обрести душевное равновесие и покой.

Злата Огневич призналась, что посещает психолога / instagram.com/zlata.ognevich

"Почему я считаю, что это нужно? Потому что психология влияет на все сферы жизни. Она о равновесии и адекватном восприятии мира, об умении с другой стороны посмотреть на ситуацию. Это очень хорошо работает", — подытожила звезда.

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