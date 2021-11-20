Злата Огневич впервые рассказала, как после тяжелого разрыва отношений посещала психолога

Это произошло два года назад.
Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич решила поделиться с фанатами своим опытом.
Звезда рассказала, как она впервые посетила психолога. Это произошло два года назад. Злата тогда переживала тяжелый разрыв отношений с бойфрендом. Когда она поняла, что сама не справится со своими мыслями, решила пойти к специалисту. Впрочем, хорошего психолога удалось найти не сразу.
"Даже через несколько лет я продолжала искать хорошего психолога. И только недавно я нашла человека, с которым мне комфортно на сеансах. Сейчас после каждого сеанса терапии у меня словно вырастают крылья. Решаются мои запросы и появляется такое легкое и приятное чувство", – поделилась Злата.
Знаменитость считает, что сеансы у психолога очень нужны. Благодаря им можно обрести душевное равновесие и покой.
"Почему я считаю, что это нужно? Потому что психология влияет на все сферы жизни. Она о равновесии и адекватном восприятии мира, об умении с другой стороны посмотреть на ситуацию. Это очень хорошо работает", — подытожила звезда.
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