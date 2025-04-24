Злата Огневич впервые рассказала, как разоблачила "крысу" в украинском шоу-бизнесе, и пишет об этом книгу

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич поделилась, как пережила критику в Сети за "российский кулич", зачем провела расследование среди коллег в шоу-бизнесе, и о ком уже начала писать мемуары.

Накануне в Киеве прошла 14-я национальная музыкальная премия YUNA. На красном дорожке было много звезд, среди них журналисты ТСН.ua заметили и певицу Злату Огневич. Мы не могли не расспросить ее о последних событиях в жизни, а именно, когда от одной оговорки Злата оказалась под шквалом критики в Сети.

Напомним, накануне Пасхи исполнительница выложила видео в Tik Tok, где назвала паску "куличом". Конечно, пользователи не смогли умолчать. В результате – сотни хейтерских комментариев и десятки новостей в СМИ по этому поводу. Мы спросили Злату, как она пережила эту волну хейта и какой комментарий в ее адрес был самый неприятный.

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"Вы знаете, у меня нет цели запоминать комментарии, которые мне пишут. Я просто зашла на страницы злостных хейтеров и не увидела там сообщений о войне или благотворительных инициативах. А увидела в основном российский контент или reels, которые тоже сняты под российскую музыку. О чем можно говорить с такими людьми? К сожалению, в украинском обществе уже давно существует тенденция в соцсетях – быть лицемерными и требовать от других идеальности. А так не бывает. Мы все не идеальны!", – сказала ТСН.ua Злата Огневич.

Кроме того, мы поинтересовались у певицы, чем завершилась история с атакой ботов на ее страницу в Instagram, когда после премьеры песни "Відпусти його" в ее соцсети началась подозрительная активность, что указывало именно на проплаченную акцию.

"Мы с командой провели расследование относительно атаки ботов и считаем, что это именно из шоубизнеса. Но имени на широкую общественность я пока не буду озвучивать, пока у нас не будет достаточно доказательств. Но, знаете что, я сейчас работаю над собственной книгой – это будут мемуары, там будет много воспоминаний, в том числе и об украинском шоу-бизнес. Я хочу поднять важные темы закулисья и те истории, о которых люди слышали, но не знают имен и фамилий. Так вот, поверьте мне, они в этой книге точно будут", – заинтриговала Злата.

Напомним, в этом году на церемонии YUNA лучшим исполнителем стал Артем Пивоваров, а исполнительницей – певица KOLA. Кто получил другие награды, читайте в материале.