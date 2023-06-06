Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Злата Огневич вспомнила, как просто за ее спиной расстреляли российского разведчика

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3207
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Злата Огневич вспомнила, как просто за ее спиной расстреляли российского разведчика

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница до сих пор не может забыть этот ужасный миг.

Певица Злата Огневич до сих пор не может стереть из памяти некоторые жуткие воспоминания о начале полномасштабной войны в Украине.

Так, во время прогулки по Киеву исполнительница показала место, до сих пор заставляющее ее испытывать волнение. В сторис в Instagram звезда вспомнила, как в начале войны на этом городе прямо за ее спиной украинские военные убили российского диверсанта.

"Место, которое меня постоянно триггерит. Вот здесь в первые дни полномасштабного вторжения за моей спиной расстреливали человека. Я так понимаю, что ДРГшника, а я лежала вот здесь на земле, спрятавшись, и думала о том, чтобы пули не попали в меня", – поделилась ужасным воспоминанием Злата.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

После всего, что пришлось пережить украинцам, по мнению Огневич, даже речь не может идти о том, чтобы простить россиян или пойти с ними на уступки.

"Когда мне говорят об умении прощать, о братстве, я не могу потому, что столько горя, зла, боли мы пережили от врага, что не о каком примирении не может идти речи. Речь может идти о борьбе, о вере в то, что хорошо обязательно победит. Свет и сила и есть украинцы! Слава нашим воинам! Слава каждому, кто не теряет силу души. Я верю в каждого и в то, что добро обязательно победит", — сказала певица.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3207
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация