ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
826
Время на прочтение
1 мин

Злата Огневич выехала из зимней Украины и показала, как в экзотической стране 40-летие праздновала

Певица впервые в жизни посетила эту страну.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Злата Огневич

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич похвасталась своим зимним отпуском в теплых краях.

Так, исполнительница, как и планировала с двоюродной сестрой, отправилась во Вьетнам. Нестабильную ситуацию в родной стране Злата решила переждать именно там. К тому же недавно певица праздновала день рождения. Свое 40-летие именинница встретила в компании родного человека за осмотром достопримечательностей и вкусной трапезой в местном ресторане.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Пост Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Пост Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

В итоге Огневич передала немного тепла своими фото на фоне экзотических пейзажей и сказочной архитектуры. Звезда поделилась, что среди ее планов сейчас «вдохновляться, кататься на байках и пить соленый вьетнамский кофе». В комментариях звездные коллеги и друзья вместе с поклонниками порадовались за певицу и разделили ее эмоции.

  • «Какой кайф, Златуня» — Тарас Цимбалюк

  • Какие невероятные фото

  • Замечательные фото и путешествие волшебное! Словно в сказке побывала там. Там где тепло и хорошие ощущения

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Пост Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Пост Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно певица Оля Полякова сверкнула голыми ягодицами на пляже. Артистка также в свой день рождения поехала в путешествие за границу греться во время суровой зимы.

Дата публикации
Количество просмотров
826
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie