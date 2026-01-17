- Дата публикации
Злата Огневич выехала из зимней Украины и показала, как в экзотической стране 40-летие праздновала
Певица впервые в жизни посетила эту страну.
Украинская певица Злата Огневич похвасталась своим зимним отпуском в теплых краях.
Так, исполнительница, как и планировала с двоюродной сестрой, отправилась во Вьетнам. Нестабильную ситуацию в родной стране Злата решила переждать именно там. К тому же недавно певица праздновала день рождения. Свое 40-летие именинница встретила в компании родного человека за осмотром достопримечательностей и вкусной трапезой в местном ресторане.
В итоге Огневич передала немного тепла своими фото на фоне экзотических пейзажей и сказочной архитектуры. Звезда поделилась, что среди ее планов сейчас «вдохновляться, кататься на байках и пить соленый вьетнамский кофе». В комментариях звездные коллеги и друзья вместе с поклонниками порадовались за певицу и разделили ее эмоции.
«Какой кайф, Златуня» — Тарас Цимбалюк
Какие невероятные фото
Замечательные фото и путешествие волшебное! Словно в сказке побывала там. Там где тепло и хорошие ощущения
