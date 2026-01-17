Злата Огневич выехала из зимней Украины и показала, как в экзотической стране 40-летие праздновала

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич похвасталась своим зимним отпуском в теплых краях.

Так, исполнительница, как и планировала с двоюродной сестрой, отправилась во Вьетнам. Нестабильную ситуацию в родной стране Злата решила переждать именно там. К тому же недавно певица праздновала день рождения. Свое 40-летие именинница встретила в компании родного человека за осмотром достопримечательностей и вкусной трапезой в местном ресторане.

Пост Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

В итоге Огневич передала немного тепла своими фото на фоне экзотических пейзажей и сказочной архитектуры. Звезда поделилась, что среди ее планов сейчас «вдохновляться, кататься на байках и пить соленый вьетнамский кофе». В комментариях звездные коллеги и друзья вместе с поклонниками порадовались за певицу и разделили ее эмоции.

«Какой кайф, Златуня» — Тарас Цимбалюк

Какие невероятные фото

Замечательные фото и путешествие волшебное! Словно в сказке побывала там. Там где тепло и хорошие ощущения

Пост Златы Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно певица Оля Полякова сверкнула голыми ягодицами на пляже. Артистка также в свой день рождения поехала в путешествие за границу греться во время суровой зимы.