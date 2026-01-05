Злата Огневич высказалась о сравнении ее со скандальной Ани Лорак: "Людоньки, имейте Бога в сердце"

Злата Огневич и Ани Лорак

Украинская певица Злата Огневич высказалась о сравнении ее со скандальной исполнительницей Ани Лорак.

В частности, на проекте "Тур зірками" говорится, что для слушателей у артисток похожие голоса, мол, если закрыть глаза и не видеть, кто поет, их легко перепутать. Однако у Златы Огневич другая версия. Исполнительница уверяет, что они с Лорак совершенно разные. Певицы отличаются по тембру голоса, техникой пения и вокально в целом.

"Людоньки, имейте Бога в сердце! Ну, какая Лорак? Это люди, у которых нет ушек, наверное. Мы совершенно разные, абсолютно: тембрально, исполнительски, технически, вокально", - отрезала артистка.

Однако Злата Огневич понимает, из-за чего возникли такие ассоциации. В свое время песню Ани Лорак использовали в рекламе шоколада. Впоследствии композицию изменили. Использовали уже трек Златы Огневич. И особой промокампании о том, что изменилась исполнительница, не было. Поэтому, у людей остались ассоциации с Ани Лорак. По словам Огневич, именно поэтому их и путают.

"Я знаю, почему была такая постоянная ассоциация у людей. Когда была реклама шоколада, а до этого рекламировала Ани Лорак песнями, своим голосом, когда я начала петь песню "Пристрасть", это, собственно, была тоже реклама шоколада, то не было такой большой промокампании. То есть, не было у людей понимания, кто поет эту песню. Просто появилась новая песня, и никто не делал акцент на то, что изменилась исполнительница", - пояснила артистка.

