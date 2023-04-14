Злата Огневич высмеяла позорное интервью предательницы Ани Лорак в забавном видео

Певица Злата Огневич отреагировала на недавнее интервью предательницы Ани Лорак, в ком она жаловалась, что стала "заложницей политических действий в Украине".

Огневич поделилась забавным видео в Instagram и показала, как на самом деле предательница записывала свои ответы. В кадре Злата в образе Лорак позировала в темных очках, а сквозь них торчали деньги, которые и затмили взгляд молчаливой Лорак.

"Я не знаю, как это все понимать... что это все родные люди... Господи! Это все родные люди! Как?", — повторила слова предательницы Огневич.

Напомним, что недавно Ани Лорак дала скандальное интервью российской журналистке. В разговоре с пропагандисткой артистка опозорилась своими заявлениями и несвязными мыслями. Лорак так и не смогла назвать войну в Украине войной, а лишь говорила "случилось то что случилось. Также горе-певица заявила, что Филипп Киркоров заменил ей брата, умершего на войне в Афганистане, и именно он протянул ей руку, когда ее якобы выгнали из Украины.

Высмеять позорные слова артистки уже успела вся Сеть. Особенно порадовала пользователей пародия украинской актрисы дубляжа, которая потролила Лорак в точной озвучке.

Читайте также: