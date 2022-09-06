Злата Огневич исполнением вживую новой песни вызвала мурашки по коже и рассказала, как Салем снялся в ее клипе

Сама Злата Огневич считает эту птицу символом победы и добавила, что в ее жизни случился один знак, который внушил уверенность в том, что Украина обязательно одержит победу.

"Когда мы делали во Львове презентацию нашего благотворительного проекта "Лелека", мне послали видео, как стая аистов просто кружила над городом целый день. И я думаю, что это хороший знак, что победа будет за нами", — поделилась певица.

Ведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин вспомнили, как прошлая студия Златы Огневич в "Сніданку з 1+1" была сорвана воздушной тревогой в столице и всей команде срочно пришлось спуститься в бомбоубежище. Они признались, что действительно переживали – быть или не быть ее музыкальному визиту в шоу, однако все сложилось.

Телепремьера: Злата Огневич презентовала песню "Лелека"

В видеоработе певицы на трек "Лелека" снялся телеведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину в зоне боевых действий в составе ВСУ. Огневич отметила, что у него было очень мало времени, однако согласился приехать, когда услышал, что история будет посвящена украинским женщинам и расскажет историю семьи.

Злата Огневич и Даниэль Салем сыграли супругов в клипе на трек "Аист"

"Я рассказала, что этим проектом мы поддержим наших девушек и женщин. Мы ведь собираем средства в фонд, который помогает женщинам, пострадавшим от войны. И Даниэль согласился, сам приехал на съемку, хотя имел очень мало свободного времени. Он отснялся, поехал в ночь сразу в зону боевых действий. Я ему очень благодарна за работу и когда закончится война, я очень хочу, чтобы он сыграл в настоящем большом драматическом кино. Потому что таких актеров очень мало", — призналась Огневич.

Злата Огневич и Даниэль Салем сыграли семью в клипе на трек "Аист"

Певица дает много благотворительных концертов в Украине и за ее пределами. Как поделилась Огневич, с момента полномасштабного вторжения на зарубежных выступлениях в Европе и США с ее участием удалось собрать 9 млн гривен. Пока она продолжает собственный тур "Світло" по городам Украины, значительная часть средств из которого также идет на поддержку Украины.

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