Злата Огневич загадочно ответила, появился ли у нее любимый мужчина

Экс-"холостячка" Злата Огневич ответила поклонникам, свободно ли сейчас ее сердце.

Исполнительница решила пообщаться со своими фанами в соцсетях. На интересные вопросы от песенников Злата ответила в своих Instagram-stories. Так, у певицы поинтересовались, что происходит у нее на любовном фронте и влюблена ли она.

На вопрос Злата отшутилась, что она всегда находится в таком состоянии и испытывает влюбленность. Возможно, так певица намекнула на то, что у нее все же появился избранник.

"Влюбленность – это вообще мое состояние по жизни", — написала Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, певица ответила, поддерживает ли связь с кем-либо из участников проекта "Холостячка-2", в котором она была главной героиней. Как призналась Злата, она до сих пор общается с Андреем Хветкевичем, у которого была на свадьбе в Мексике, а также Дмитрием Шевченко.

"Мы не теряем связь с теми участниками, с которыми сложились дружеские отношения. Вот, например, я ездила к Андрею Хветкевичу в Мексику на свадьбу. Это было незабываемое событие в моей жизни. Также недавно на концерте во Львове и туда пришел в гости Дмитрий Шевченко, с букетом цветов. Мы имели возможность встретиться и поговорить и могу сказать, что Дима такой же загадочный", — рассказала Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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