Злата Огневич заинтриговала неожиданным приглашением на свадьбу в Мексику

Украинская певица Злата Огневич заинтриговала поклонников неожиданной новостью о подготовке к свадьбе в Мексике.

Как оказалось, исполнительница получила приглашение на торжественную церемонию от одного из участников проекта "Холостячка" Андрея Хветкевича.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В сторис в Instagram Злата показала изысканную коробочку с приглашением, а также небольшой подарок в виде подставок под кружки в стиле церемонии.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Боже, как это красиво! Филиппе и Андрей приглашают меня на свадьбу, которая состоится в Мексике, в мае. Надо готовить самое красивое платье в мире! Почему май не завтра?", — радостно сообщила Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Как говорится в письме, бизнесмен и его избранник Филиппе решили отпраздновать свою свадьбу 1 мая в курортном городе Пуэрто-Вальярта на берегу Тихого океана. Гостей ждут не только торжественная церемония, но и еще несколько праздничных мероприятий в следующие дни.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Как показывает опыт, в этом безумном мире спасти от эмоциональной гибели нас может только любовь. Только она должна быть настоящей, тем, что наполняет тебя каждый день и толкает на хорошие поступки. Всем желаю настоящей любви, не имеющей границ. Очень рада за тебя, Андрей, я с удовольствием приеду и жду с нетерпением на этот день", — поделилась Злата.

Ранее Андрей Хветкевич поделился романтическим видео с помолвки, которым довел поклонников до слез.

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