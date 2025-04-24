Злата Огневич заинтриговала подробностями личной жизни: "Мое сердце занято"

Злата Огневич

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Украинская певица Злата Огневич заинтриговала подробностями личной жизни.

В частности, исполнительница побывала на торжественной церемонии вручения наград YUNA-2025. Журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова пообщалась с артисткой и расспросила о личной жизни. Злата Огневич призналась, что не страдает от дефицита мужского внимания. Более того, певица говорит, что ей очень это приятно.

"Мужчины всегда ко мне проявляют внимание, мне очень приятно, я расцветаю от комплиментов, от внимания, от любви, в которой купаюсь", — признается певица.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Также Злата Огневич призналась, есть ли рядом с ней любимый человек. Исполнительница с интригой ответила, что ее сердце частично занято, а частично нет. Правда, артистка также добавила, что даже рядом с бойфрендом остается "свободной женщиной".

"Мое сердце всегда занято и частично свободно, потому что я свободная женщина. Даже если я с любимым человеком, я все равно чувствую себя свободной, полноценной и цельной", — заверила артистка.

Напомним, Злата Огневич также рассказала редакции ТСН.ua, как разоблачила "крысу" в украинском шоу-бизнесе. Также артистка рассекретила, что напишет об этом книгу.