Злата Огневич засветила обнаженный бюст в прозрачном комбинезоне

Артистка удивила смелым образом.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич порадовала поклонников дерзкими кадрами.

На странице в Instagram звезда разместила серию снимков, на которых предстает в полупрозрачном секси-комбинезоне. Именно в нем артистка станцевала откровенный танец перед мужчинами в шоу, где строит личную жизнь.

Наряд Златы несколько засветил ее бюст и позволил разглядеть все прелести красивого тела исполнительницы. Дерзости образу добавил вечерний макияж и накрученные волосы.

instagram.com/zlata.ognevich

"Каждой кошечке — по котику", — игриво подписала снимки Огневич.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники, в свою очередь, отметили, что Злата в этом образе очень женственная, а ее танец назвали смелым и горячим.

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