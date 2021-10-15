Злата Огневич засветила обнаженный бюст в прозрачном комбинезоне

Артистка удивила смелым образом.
Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич порадовала поклонников дерзкими кадрами.
На странице в Instagram звезда разместила серию снимков, на которых предстает в полупрозрачном секси-комбинезоне. Именно в нем артистка станцевала откровенный танец перед мужчинами в шоу, где строит личную жизнь.
Наряд Златы несколько засветил ее бюст и позволил разглядеть все прелести красивого тела исполнительницы. Дерзости образу добавил вечерний макияж и накрученные волосы.
"Каждой кошечке — по котику", — игриво подписала снимки Огневич.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что Злата в этом образе очень женственная, а ее танец назвали смелым и горячим.
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