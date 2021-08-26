Злата Огневич засветила соски в атласном платье без бюстгальтера

Знаменитость показала соблазнительные кадры.
Украинская певица Злата Огневич, которая недавно в купальнике похвасталась роскошной фигурой, порадовала фанатов новой порцией пикантного контента.
На странице в Instagram артистка запостила серию фотографий, на которых соблазнительно позировала в атласном платье без бюстгальтера. Звезда изрядно взбудоражила воображение своих поклонников, ведь на фото у нее засветились соски.
Артистка для фотографий выбирала такие позы, которые хорошо подчеркивали все соблазнительные изгибы ее тела.
"Чувствую дыхание осени", — подписала пост исполнительница.
Со своей стороны, фоловеры написали в комментариях ряд комплиментов. Хотя, и нашлись те, которым не понравилось, как исполнительница подписала фотографии:
- Фото красивые, но при чем здесь осень?
- Осень уже через шесть дней...
- Хорошо... Наверное все почувствовали то дыхание
Напомним, недавно Злата Огневич посветила упругими ягодицами в соблазнительном монокини в новом клипе. Артистка представила клип на композицию "Мій Назавжди".