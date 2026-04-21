Злата Огневич ошеломила суммой ежемесячных расходов и назвала самые дорогие приобретения

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич откровенно назвала сумму ежемесячных расходов, рассказала о самых дорогих приобретениях и призналась, сколько хотела бы зарабатывать для идеально комфортной жизни.

Артистка не скрывает своего подхода к финансам. По словам Златы, в месяц ей нужно примерно пол десятка тысяч долларов. Отдельной статьей идут коммунальные платежи, которые ощутимо выросли. Певица отмечает, что счета за свет добавляют значительную сумму, поэтому в общем это составляет шесть тысяч. В быту она не гонится за брендами в одежде. Зато инвестирует в технику и инструменты. И имеет четкое правило — не экономить на том, что приносит радость.

«Трачу (ред.) где-то пять тысяч долларов в месяц», — поделилась исполнительница на проекте «Радио Максимум».

Среди самых дорогих вещей в ее доме — фортепиано и техника. В то же время в гардеробе, говорит Злата, «заоблачных» позиций нет, однако самая дорогая сумочка артистки стоит около трех тысяч долларов. На вопрос о стоимости базовых продуктов она ответила неожиданно: белого хлеба не покупает, поэтому и цен не отслеживает. Зато охотно тратит на то, что добавляет настроения жизни.

«Зарабатывать (ред.) хотелось бы больше, чем сейчас — классно было бы более 200 тысяч долларов в месяц», — призналась певица.

