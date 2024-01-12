Злате Огневич – 38: артистка показала, как за границей празднует день рождения

Украинская певица Злата Огневич сегодня, 12 января, отмечает день рождения.

Звезде исполняется 38 лет. Как раньше делилась Злата, она отправилась в отпуск в Таиланд, там же артистка встречает и свой праздник.

Вместе с тем, Огневич решила сделать приятно и поклонникам ее творчества и выпустила мини-альбом "Віддаю", а вместе с ним запремьерила атмосферный клип на трек из этого EP "Все невипадково".

Злата Огневич

Злата Огневич

В нем артистка показала эксклюзивные архивные кадры из детства. Это стало символическим путешествием к прошлому и не только дополнило музыкальное видео, но и протолкнуло главный месседж песни: "Все, что происходит в жизни — не случайно, и надо научиться читать между строк эту связь".

"Этот альбом стал для меня особенным. Он очень интимный, я бы даже сказала – настоящий. Именно поэтому я решила выпустить его в знаменательный для меня день – моего рождения", – прокомментировала Огневич.

Напомним, на днях Злата Огневич рассказала о досадном конфузе, который с ней произошел во время отдыха в Таиланде. Артистка случайно перепутала локацию своего отпуска.

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