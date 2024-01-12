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Злате Огневич – 38: артистка показала, как за границей празднует день рождения

Злате Огневич – 38: артистка показала, как за границей празднует день рождения

Злата Огневич

Артистка также сделала музыкальный подарок своим поклонникам.

Украинская певица Злата Огневич сегодня, 12 января, отмечает день рождения.

Звезде исполняется 38 лет. Как раньше делилась Злата, она отправилась в отпуск в Таиланд, там же артистка встречает и свой праздник.

Вместе с тем, Огневич решила сделать приятно и поклонникам ее творчества и выпустила мини-альбом "Віддаю", а вместе с ним запремьерила атмосферный клип на трек из этого EP "Все невипадково".

Злата Огневич / ©
Злата Огневич
Злата Огневич / ©
Злата Огневич

В нем артистка показала эксклюзивные архивные кадры из детства. Это стало символическим путешествием к прошлому и не только дополнило музыкальное видео, но и протолкнуло главный месседж песни: "Все, что происходит в жизни — не случайно, и надо научиться читать между строк эту связь".

"Этот альбом стал для меня особенным. Он очень интимный, я бы даже сказала – настоящий. Именно поэтому я решила выпустить его в знаменательный для меня день – моего рождения", – прокомментировала Огневич.

Напомним, на днях Злата Огневич рассказала о досадном конфузе, который с ней произошел во время отдыха в Таиланде. Артистка случайно перепутала локацию своего отпуска.

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