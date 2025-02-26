Злату Огневич цинично обокрали россияне: "До сих пор шокирована"

Украинскую певицу Злату Огневич цинично обокрали россияне.

В своем Instagram артистка поделилась, что жители РФ украли у нее песню. Речь идет о треке "За лісами, горами". Россияне не только перевели его на русский, но и используют в целях пропаганды. В частности, композицию, где умудрились впихнуть строки "широкая земля наша русская", исполняют на пропагандистских фестивалях при поддержке преступной партии "единая россия".

Злата Огневич говорит, что ей было очень больно видеть эти видео и слушать ее хит в исполнении россиян. Певица признается, что до сих пор шокирована. Впрочем, как добавила артистка, от страны, которая ворует все чужое и присваивает себе, ничего не стоило ожидать лучшего.

Россияне украли у Златы Огневич песню и цинично поиздевались над ней

"Я думала, что меня уже ничем не удивишь. Что можно ожидать от страны, которая постоянно присваивает и ворует себе что-то хорошее чужое? В последнюю очередь я могла представить, что моя песня станет частью росспропаганды. До сих пор нахожусь в шоке. Мне прислали около 30 выступлений с разных фестивалей, концертов при поддержке "единой россии", которые мне было больно смотреть и слушать", - пожаловалась артистка.

Напомним, недавно певица Jerry Heil делилась, что россияне пытаются испортить ей карьеру. Жители РФ срывают премьеры песен исполнительницы.

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